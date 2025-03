Dailymilan.it - Calciomercato Milan, da Theo Hernandez a Rafael Leao: chi può rimanere con Allegri? Il punto

Leggi su Dailymilan.it

In merito aldel, dasono diverse le incognite se arrivain panchinaIlsi prepara per il nuovo corso, in estate sarà una vera rivoluzione dove i rossoneri sono pronti a cambiare parecchi interpreti a partire dall’arrivo di un nuovo direttore sportivo passando per la scelta del nuovo allenatore che non può essere sbagliato.La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha messo Maxcome candidato numero uno alla panchina rossonera, ilattuale però non è a misura dima può diventarlo, per questo la rosea ha fatto ilsu come potrebbe essere il nuovopuò rinascere con, da: chi puòcon? IlLEGGI ANCHE Panchina, Gazzetta: Massimilianoè il favorito di Zlatan Ibrahimovic? L’indiscrezioneChristian Pulisic e Tijjani Reijnders saranno due punti fermi deldella prossima stagione, l’olandese è il centrocampista perfetto e potrebbe avere un ruolo a Miralem Pjanic ai temi della Juventus, capitan america invece ha dimostrato di essere un giocatore totale, che nel 4-2-3-1 può occupare tutti e tre i ruoli dietro il centravanti, e che è in grado di segnare e servire assist.