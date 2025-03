Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, due club di Premier League preparano l’assalto a questo obiettivo bianconero: pronti 50 milioni di euro per lui! La posizione del giocatore

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24attaccante è unsensibile di duedi: le offerte accontenterebbero la Dea!Ilrischia di dover depennare unsensibile per la costruzione dell’attaccodel futuro. Già, perché Ademola Lookman pare essere sempre più in orbita.Secondo quanto emerge su TBR Football, l’attaccante nigeriano gradirebbe tornare in Inghilterra. Musica per le orecchie di Arsenal e Tottenham. Entrambi isarebbero disposti a offrire 50di, cifra che accontenterebbe l’Atalanta.Leggi suntusnews24.com