Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: doppio colpo in attacco per la prossima estate. Giuntoli prepara la lista, due grandi nomi sul taccuino! I dettagli e cosa può succedere

di RedazionentusNews24: si pensa alinper laha in mente duesulsuccedeL’edizione odierna di Tuttosport ha posato la propria attenzione sui possibili movimenti indelin vista della. Cristianostudia la fattibilità di una doppia grande operazione che coinvolgerebbe Randal Kolo Muani e Victor Osimhen, con una unica – e fondamentale – condizione per la fumata bianca delasse: la qualificazione in Champions League.L’idea col Psg per Kolo Muani è quella di prolungare il prestito per evitare di sborsare già nellaquei 40/50 milioni di euro richiesti dai francesi. Poi, in virtù della sempre più probabile partenza di Vlahovic, il nome in cima allaper sostituirlo sarebbe quello di Osimhen, i cui numeri di ingaggio (6 milioni di euro) verrebbero ammortizzati dai vantaggi del Decreto Crescita.