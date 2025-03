Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi puntati su Nico Paz: l’ultimo indizio fa sognare i tifosi!

di RedazionesuPaz:fa! L’ultima mossa dei nerazzurri per convincere il ragazzoNon è più un mistero il fatto che gli uomini delsognino di poter chiudere il colpo ad effetto per la prossima estate con l’acquisto diPaz dal Como. Da mesi i fari dei nerazzurri si sono accesi sul talento argentino classe 2004. Il club di Viale della Liberazione spera di poter sfruttare a proprio vantaggio l’ottimo rapporto di amicizia che c’è fra il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti e il padre del ragazzo.Intanto sia Sky Sport che il giornalista Pasquale Guarro riferisconoche non farebbe altro che confermare come taleesse per il calciatore cresciuto nel vivaio del Real Madrid sia reale.