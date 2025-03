Internews24.com - Calciomercato Inter, De Winter finisce sul taccuino di Ausilio: i dettagli

di Redazionemette nel mirino per giugno il difensore del Genoa: tutti iSecondo quanto riportato da Nicolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW ‘starebbe intensificando le sue operazioni diin vista della prossima stagione e uno dei nomi più in voga è quello di Koni De W, attualmente in forza al Genoa. Il giovane difensore belga ha catturato l’attenzione del direttore sportivo Piero, che lo ha annotato nel suoper un possibile acquisto.De W, classe 2002, è considerato un talento promettente in Serie A e offre versatilità in difesa, potendo ricoprire anche il ruolo di terzino. Dalla sua prima stagione con il Genoa, ha già collezionato un buon numero di presenze e si sta affermando come un punto di riferimento nella retroguardia della squadra rossoblù.