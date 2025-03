Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per rinforzare la difesa! Due profili nel mirino del club

Leggi su Internews24.com

di Redazionealperla! Due difensori neldelnerazzurro. Tutti i dettagliNicolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla situazione del:LA SITUAZIONE- «Il finale di stagione si preannuncia molto intenso ma l’è sempre attiva anche sul mercato. I piani si stanno delineando. È chiaro poi che tutto dipenderà anche dalle occasioni che si presenteranno. Il piano di ringiovanimento dei reparti consente la possibilità di tornare a fare investimenti come ha spiegato nell’ultima assemblea dei soci il presidente Marotta. Proprio per questo ildel direttore sportivosi sta concentrando su alcuniche potrebbero essere davveroessanti. Un nome che va aggiunto alla lista dei difensori monitorati è quello di De Wdel Genoa.