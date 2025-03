Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia stenta ancora in trasferta. Cangelosi: "Il pari ci sta"

Un punto per sigillaredi più il discorso salvezza. Difficile leggere lo 0-0 contro il Milan Futuro: otto sono le lunghezze di distanza sui playout, ma contro la penultima della classe era lecito attendersi qualcosa di più.Invece gli under 23 rossoneri non hanno regalato nulla.