.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 23^ giornata

InB la Castelfrettese frena a Castelbellino: l’Ostra vince a Camerano e si porta a -3. Vittorie per Osimo 2011, Montemarciano e Filottranese, parità in Castelleonese-Marzocca, Labor-Borghetto e Borgo Minonna-Staffolo. Nel girone C l’Argignano batte 2-1 il Potenza Picena e vede la salvezza diretta. In, pareggiano le capoliste del girone C Le Torri Castelplanio e Cupramontana, l’Arcevia batte il Monte Roberto. Tutto invariato nel girone D. Nel girone F la Cingolana SF resta in testa, la Treiese rimonta il Fabiani Matelica.IN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 8 marzo– Continua l’equilibrio e l’incertezza nei campionati dicon le gare odierne23^. Nel girone B di, in particolare, frena ancora la Castelfrettese, fermata sull’1-1 dal Castelbellino con un Maldini in formato super, capace di ipnotizzare per ben due volte Gabrielli dal dischetto.