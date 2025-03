Laprimapagina.it - Calcio, nuove regole IFAB: stop alle perdite di tempo e novità sul VAR

L’International Football Association Board (), riunitosi a Belfast per la 139ª Assemblea Generale Annuale, ha approvato una modifica al regolamento per contrastare ledida parte dei portieri. Se un estremo difensore terrà il pallone per più di otto secondi e ignorerà il conto alla rovescia dell’arbitro (che partirà da cinque), la squadra avversaria otterrà und’angolo invece del precedentedi punizione indiretto previsto dopo sei secondi. L’ha spiegato che i test effettuati hanno dimostrato l’efficacia della nuova regola.Ulteriori cambiamenti entreranno in vigore da luglio. Sarà rafforzata la norma che consente solo ai capitani di rivolgersi agli arbitri, già sperimentata a Euro 2024. Inoltre, al Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno 2025, gli arbitri potranno annunciare le decisioni prese dopo una revisione al VAR.