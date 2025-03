Oasport.it - Calcio femminile, poker della Lazio contro il Napoli nel 2° turno della Poule Salvezza di Serie A

Si sono aperte le danzeventesima giornataA di, secondoseconda fase del torneo nazionale. Fari puntati sullae sulla sfida allo stadio ‘Piccolo’ di Cercola tra. Le biancocelesti si sono presentate all’appuntamento, reduci da un ottimo periodo di forma: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. L’obiettivo era quello di centrare il terzo successo di fila sul campo delle partenopee.Le azzurre, in tutto questo, andavano in cerca invece di punti pesanti per distanziare ulteriormente la Sampdoria, fanalino di codagraduatoria con 2 lunghezze di distacco dalla squadra allenata da David Sassarini. Alla finefiera, i pronostici sono stati rispettati, tenuto conto dell’affermazione per 4-0 delle ospiti.