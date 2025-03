Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti, il Tavola "a lezione" dall'ex-Nazionale Daniele Gastaldello

Prato, 8 marzo 2025 - Una carriera da marcatore arcigno, sublimata con una presenza innel 2011 in amichevole contro l'Ucraina. E' l'identikit dell'ospite d'eccezione che pochi giorni fa ha varcato i cancelli del Martelli:ha infatti incontrato i dirigenti e lo staff tecnico del. L'ex-difensore di Sampdoria, Juventus, Siena e Brescia è arrivato a Prato per parlare digiovanile, soffermandosi nel corso dell'incontro soprattutto con gli istruttori della scuola. Anche lui ha intrapreso la carriera da tecnico, seppur a livello “pro”: ha guidato il Brescia per una manciata di partite in Serie B a più riprese, tra il 2020 ed il 2023. La sua ultima esperienza da allenatore si è conclusa a Legnago, in C, lo scorso anno. Il meglio lo ha sin qui dato da giocatore, mettendo insieme oltre 200 partite in Serie A fra il 2005 ed il primo semestre del 2020.