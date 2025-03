Sport.quotidiano.net - Calcio a 5, il progetto. Oleodinamica Forlivese in campo con gli alunni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un impegno importante a livello scolastico. Dallo scorso anno l’, ovvero ila Cinque Forlì, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo numero 8, porta avanti l’iniziativa ‘Progettati per muoversi’ presso la scuola media Camelia Matatia di viale dell’Appennino, un’esperienza che sta raccogliendo una positiva adesione tra gli studenti. Ilpropone ai ragazzi l’avviamento ala cinque con corsi gratuiti settimanali presso il PalaMarabini di San Martino in Strada. I corsi forniscono l’occasione per i giovani per l’apprendimento dei fondamentali tecnici e tattici dela cinque, con l’obiettivo di stimolare, in un contesto ludico, lo spirito di squadra e la passione per lo sport. Il responsabile del settore giovanile dela Cinque Forlì, Federico Rustignoli, ha sottolineato il successo del: "Siamo soddisfatti della partecipazione di ragazzi e ragazze, che stanno dimostrando grande entusiasmo e impegno.