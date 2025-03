Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 femminile. Il Castellina Scalo è capolista della Play League Sport. Le ragazze di Ciacci hanno un attacco e una difesa top

Al verticeclassifica dopo la prima fasecategoria, nela cinque, la compagineAsd(nella foto). Quota 31 nel girone D per leallenate dal tecnico Filippo, che si distinguono per il miglior, con 46 centri, e unaquasi imbattibile. Una compattezza confermata nella gara d’esordioseconda tranchestagione, grazie a un 5-1 in virtùdoppietta di Clara Meattini, e reti di Sara Bondi, Jessica Prazza e Giuditta Toppi. Un risultato ampio nelle proporzioni che certifica i frutti del duro lavoro e la passione del gruppo, che ha mostrato nel tempo un costante miglioramento di carattere sia tecnico che tattico. Soddisfazione espressa dall’Asd, per voce del presidente Paolo Casprini: "Le atlete si stanno distinguendo per bravura e dedizione.