Cagliari-Roma Primavera 2-1 Romano non basta | Falsini crolla

Leggi su Sololaroma.it

Il weekend dellaè stato tutt’altro che semplice. I giallorossi sono scesi in campo oggi 8 marzo alle ore 13:00 contro il, in una gara fondamentale per quanto concerne la parte alta della classifica e della lotta per il primo posto nella regular season. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-1 in favore dei sardi, che hanno interrotto la striscia di 4 vittorie consecutive messa a referto dagli avversari in queste ultime settimane.Il primo tempo comincia nel migliore dei modi per i capitolini, abili a trovare l’1-0 al 6? minuto con la rete dino. I rossoblu non accusano il colpo e trovano la rete dell’1-1 con Achour. Nella ripresa il copione cambia, con il Casteddu che torna davanti grazie al gol di Trepy al 58?. La Lupa tenta il forcing finale ma non riesce a scalfire gli avversari, cadendo in trasferta.