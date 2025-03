Unlimitednews.it - Cagliari e Genoa non si fanno male, 1-1 alla Unipol Domus

(ITALPRESS) –non sinella sfida a tinte rossoblù dellache apre la 28esima giornata di Serie A. Un tempo a testa e un punto a testa: avanti i padroni di casa con Viola, definitivo 1-1 di Cornet all’alba della ripresa.Tre uomini sulla trequarti per Davide Nicola che lancia Zortea, Viola e Coman a sostegno di Piccoli. Vieira non vuole dare punti di riferimento e sacrifica Pinamonti: attacco leggero con Miretti libero di svariare, Ekhator e Cornet sugli esterni e Ekuban davanti.La classica fase di studio iniziale viene interrotta bruscamente da una verticalizzazione geniale di Obert per Piccoli che sotto porta non sbaglia ma vede strozzato in gola l’urlo per il gol, annullato a causa di un fuorigioco millimetrico. Al quarto d’ora pericoloso Coman su una punizione dtrequarti battuta all’improvviso: sorpreso Leali e la difesa del, la pperò sbatte sul palo esterno e i liguri tirano un sospiro di sollievo.