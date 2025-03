Dayitalianews.com - Cade dal viadotto. Volo fatale di 40 metri. La vittima aveva 37 anni. Carabinieri al lavoro per recuperare il corpo. Il tragico evento lungo la superstrada Sora-Cassino

Undi 40, indagini in corso sulla dinamicaUn’altra tragedia si è consumata alle prime luci dell’albala, dove un uomo di 37, originario di Isola del Liri, è stato trovato senza vita ai piedi di un cavalcavia. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un gestontario, ma saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire con certezza la dinamica dell’accaduto.Un dramma che sconvolge la comunitàLa notizia del ritrovamento delha scosso profondamente sia la cittadinanza di Isola del Liri che quella di, ormai stanca di dover assistere a tragedie simili. Il cavalcavia da cui l’uomo è precipitato è stato spesso teatro di episodi drammatici, suscitando preoccupazione e dolore tra i residenti della zona.Intervento delle autorità e accertamenti in corsoSul posto sono intervenuti immediatamente ie gli operatori sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.