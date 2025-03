Lanazione.it - Butta dalle scale il vicino di 80 anni, che si rompe il femore. Cinquantenne a processo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 8 marzo 2025 – Lite tra vicini. L’ennesima, in una casa popolare, ad Arezzo. Lui ha 49e perde le staffe: spinge l’altro giù. Un bel volo. La vittima ha 82. Siil, si dovrà operare. Prognosi superiore a 40 giorni. Scatta la querela ma tanto si sarebbe potuto procedere d’ufficio. Il caso arriva poi in procura e la pubblico ministero Emanuela Greco chiede rinvio a giudizio. E martedì la decisione del giudice per l’udienza preliminare Claudio Lara: il 49enne andrà a, mentre si “salva“ la madre dell’uomo anche lei indagata per minaccia aggravata. Mancava la querela di parte. A palazzo di Giustizia un altro caso di liti tra vicini. Uno dei tanti che non è raro trovare dietro i procedimenti per minacce e lesioni. L’ennesimo che passa per le aule di tribunale e l’ennesimo che vedrà un imputato, acon l’accusa di lesioni, con tanto di aggravanti.