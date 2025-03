Ilrestodelcarlino.it - Bus e controlli: 233 multe in una settimana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stretta agli ‘scrocconi’,a tappeto per il trasporto urbano per la Società Bucci di Senigallia. "Da luglio scorso abbiamo intensificato i- spiega Antonio Accili, responsabile di Bucci Senigallia - perchè avevamo notato un alto tasso di evasione.che vengono fatti periodicamente e che in questi giorni hanno evidenziato un alto numero di irregolarità". Sono state 233 le sanzioni emesse in una sola: mercoledì scorso sono state effettuate 85, mentre nella giornata di giovedì quele emesse sono state 83 e 65 nella giornata di venerdì. "Si tratta di numeri ancora significativi che penalizzano chi usufruisce onestamente del servizio – spiegano dall’azienda –. Mettere il luce le evasioni serve infatti per migliorare i mezzi e potenziare le linee. Inon sono gestiti direttamente dalla ditta di trasporti, ma da una società di sicurezza esterna che collabora con il consorzio Atma e continueranno per arginare il fenomeno dell’evasione.