Buone notizie per Inzaghi recupera un infortunato

Leggi su Ilnerazzurro.it

Inizia piano piano a svuotarsi l’infermeria dell’Inter, che nelle ultime settimane ha visto perdere ben 4 esterni su 5 di ruolo per infortunio, con il solo Dumfries che è costretto a fare gli straordinari. Contro il Feyenoord è stata adottata la soluzione di Bastoni come quinto, dove si è ben disimpegnato, ma chiaramente il tecnico dei nerazzurri Simonespera di ritrovare i suoi esterni a disposizione il prima possibile. E la prima buona notizia arriva da Carlos Augusto, che è tornato ad allenarsi in gruppo.Carlos Augustoto, ci sarà col MonzaSecondo quanto scritto da Tuttosport, Simonepuò sorridere per il recupero dell’esterno brasiliano, che ha smaltito il problema muscolare e sarà regolarmente convocato per la partita di questa sera contro il Monza. Quasi sicuramente non partirà dal primo minuto, ma verrà riproposto Bastoni sulla fascia sinistra, ma rimane comunque un recupero di una certa importanza per l’Inter, in vista delle prossime 3 gare che i nerazzurri giocheranno nei prossimi 8 giorni.