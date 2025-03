Zonawrestling.net - Bully Ray: “Travis Scott? Spero che Cody lo rimetta al suo posto”

A Elimination Chamber abbiamo assistito al clamoroso turn heel di John Cena ai danni diRhodes. Tra i protagonisti del segmento anche il rapperche ha colpito l’American Nightmare con un colpo stiff causandogli, secondo le voci poi circolate, un occhio nero e un problema ad un timpano. Molte sono state le critiche piovute sue ora ancheRay non gliele ha mandate a dire.“Voleva apparire come un duro”Durante Busted Open Radio,Ray ha parlato die del colpo stiff rifilato aRhodes ad Elimination Chamber: “merita che gli venga chiusa la bocca. È quello che succede quando un mark si trova sul ring e pensa di essere un pro wrestler e di sapere ciò che sta facendo. Quel mark è. Ha voluto apparire come un duro davanti a tutto il mondo.