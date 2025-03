Ilrestodelcarlino.it - Bufera mercato coperto. Licenziate cinque addette: "Gesto inaccettabile"

Un grave episodio di mancato rispetto delle norme sui cambi appalto si è verificato presso IlEat&Meet di Reggio dovelavoratricialle pulizie sono statesenza alcun preavviso e senza che venissero rispettate le tempistiche e le norme previste dalla legge. Lo denuncia in una nota la Filcams Cgil provinciale che spiega così la vicenda. "Solo il giorno prima del passaggio di gestione è stata comunicata l’azienda subentrante, che ha subito dichiarato di non voler assumere nessuna delle lavoratrici impiegate fino a quel momento – afferma Alessandro Gabbi, segretario generale Filcams territoriale –. Un comportamentoche riguarda sia l’attuale società in gestione sia la subentrante e contrario alle tutele che regolano i cambi di appalto".