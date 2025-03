Internews24.com - Bueno, il difensore del Feyenoord è sicuro: «Sono davvero convinto che possiamo battere l’Inter a San Siro»

di Redazione, ilè tornato sull’andata degli ottavi di Champions League tra-Inter: le dichiarazioni dello spagnolo Hugodel, ha espresso una ferma convinzione sulla capacità della sua squadra di avanzare nel torneo enella prossima partita di Champions League a San. Nonostante la sconfitta per 0-2 subita nel match di andata in Olanda,rimane ottimista. Di seguito, le dichiarazioni dello spagnolo.LE PAROLE DI– «È stata una partita dura, ma abbiamo giocato bene. Soprattutto nella prima metà.ancora batterli a San, ne. Noi siamo ile abbiamo già dimostrato in passato di potercela fare. I tanti infortuni? È una situazione difficile, dobbiamo adattarci. Speriamo di poter riavere presto alcuni compagni a disposizione.