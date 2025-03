Internews24.com - Bucci su Chivu: «Ha dimostrato di avere delle qualità, mi auguro salvi il Parma»

di Redazioneelogia l’ex allenatore della Primavera dell’Intere attuale tecnico delpoi fa anche un augurioRaggiunto dai microfoni di OA Sport, l’ex portiere delha elogiatoattuale allenatore della squadra emiliana che è succeduto a Pecchia esonerato dopo la sconfita con la Roma. L’ex estremo difensore ha elogiato l’ex Inter che hadigrandinel corso della sua esperienza sulla panchina della Primavera del club nerazzurro. PAROLE – «L’esperienza si acquisisce solo con il tempo. Se la società ha puntato su di lui, significa che ha visto una figura in grado di dare una mano alla squadra a risollevarsi. A prescindere dal fatto che non ha mai allenato in Serie A,hadi. Già con la Primavera dell’Inter era riuscito a dare un’impronta ben precisa, con le sue squadre che erano preparate ed organizzate.