Bucchi | Grande partenza la squadra adesso mi segue

Cristiansi gode la terza vittoria consecutiva della sua gestione che ha confermato il momento positivo dell’Arezzo. Il tecnico amaranto analizza così la prestazione. "I primi 35 minuti sono stati i migliori da quando sono arrivato ad Arezzo. Li definirei spettacolari. Abbiamo segnato due gol, avuto altre occasioni. Potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa c’è stato il ritorno della Spal, ma più come inerzia che per reali rischi che abbiamo corso". L’allenatore plaude alla coesione del gruppo "L’avevo detto alla vigilia. Tutti devono farsi trovare pronti. E sono contento per coloro che sono subentranti. Vedo come si allenano in settimana. Meriterebbero tutti i giocare." Poi pronell’analisi. "Diamo la sensazione che in ogni momento possiamo far male all’avversario.