Quotidiano.net - Bucaneve: l’8 marzo e il racconto di Simona Baldelli

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 82025 – È una storia dura come l’inverno e delicata come l’abbraccio tra una madre e una figlia adolescente. È ilcheci ha regalato per celebrare la Giornata internazionale della donna. Il panorama della sua storia è ben descritto anche dai disegni di Giancarlo Caligaris. C’è la neve là fuori, e se è per questo c’è anche la guerra. È un conflitto moderno, fatto di droni e comunicazioni interrotte. Madre e figlia raggiungono la casa da cui sono scappate. La trovano sventrata, violata, ma pur sempre in piedi. Dentro non c’è molto da fare, se non stringersi in un angolo e ritrovare il calore perduto. Nell’abbraccio tra queste due donne si concentra anche tutta la loro forza. Madre e figlia protagoniste deldi– Premio Calvino 2012, Premio donna scrittrice 2023, finalista al Premio Campiello Junior 2025 – sono sole, ma padrone del loro destino.