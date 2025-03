Movieplayer.it - BRZRKR: il film tratto dal fumetto di Keanu Reeves e Matt Kindt ha trovato il suo regista

Secondo nuove indiscrezioni sarà Justin Lin, già autore deidi Fast & Furious, a occuparsi della regia di, l'adattamento dell'omonimo. Ildal, creato da, hail suo. Le fonti di The Hollywood Reporter hanno infatti rivelato che sarà Justin Lin, già autore di varidi Fast & Furious, a occuparsi del progetto che sarà prodotto da Netflix. Cosa raccontasarà coinvolto neldicome protagonista e produttore, in collaborazione con Stephen Christy di Boom! Studios, Stephen Hamel di Companys, Ross Richie e Justin Lin, tramite la sua Perfect Storm. La sceneggiatura è stata firmata dason Tomlin, recentemente autore di The Batman .