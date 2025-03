Lanazione.it - Brutta sorpresa per la squadra di basket femminile Use Rosa Scotti: pulmino danneggiato, ipotesi sabotaggio

Empoli, 8 marzo 2025 –per ladiUse, impegnata nelle finali di Coppa Italia a Roseto degli Abruzzi. Nella mattina di oggi, sabato 8 marzo, quando laè partita dall’albergo per andare a fare allenamento, ha notato una chiazza di gasolio sotto al. Nella notte ignoti hannoin diversi punti il serbatoio rendendo così inutilizzabile il mezzo. Sono stati chiamati i carabinieri per i rilievi del caso anche perché la scorsa settimana un analogo episodio ha riguardato la locale società Panthers Roseto. La partita che le abruzzesi avrebbero dovuto disputare a Vicenza non è stata infatti giocata a causa di uneffettuato ai due pulmini che ha costretto l’intero gruppo a fermarsi a Castel San Pietro, vicino Bologna.