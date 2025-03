Ilnapolista.it - Bruno Conti: «Nel 2005, quando morì il Papa, Cassano non voleva venire in Vaticano. L’ho rovesciato»

Tra pochi giorni è il compleanno di, la leggenda della Roma spegnerà 70 candeline. La Repubblica lo ha intervistato. Di seguito alcune delle sue risposte.Leggi anche:: «Dopo la vittoria col Brasile buttammo Berzot in piscina con tutte le sue pipe» (Corsera): «Di Bartolomei il mio rammarico»Il primo ricordo:«Ma il primo pensiero va a mio padre, asono stato preso alla Roma nel ’74 e a casa nostra è arrivata questa notizia: aveva fatto sacrifici per crescere sette figli,gli dissi che mi avevano preso non stava più nella pelle. Era un taciturno, non è che parlasse tanto, ma negli occhi vedevo la sua gioia, la sua soddisfazione: suo figlio andava a giocare nella Roma».Racconta degli stornelli in Nazionale durante il Mondiale del 1982:«Era con Gianpiero Marini: lui suonava la chitarra molto bene, allora io e Ciccio Graziani ci cantavamo sopra e venivano fuori delle canzoni un po’ strane, capito? Sa, le osterie.