Sololaroma.it - Bruno Conti chiama Ancelotti: “Quando vieni ad allenare la Roma?”

Leggi su Sololaroma.it

Una leggenda della storia dellacomeha rilasciato un’intervista a La Repubblica, in cui ha toccato diversi temi. Questi alcuni estratti delle sue parole, a partire dal periodo in cui sedette sulla panchina giallorossa: “Non l’ho allenata, l’ho traghettata. Nel 2005, il giorno del mio compleanno, ero a Cagliari a trovare i nipotini. Mi telefonò Rosella Sensi. E mi disse: ‘Abbiamo fatto una riunione e abbiamo pensato a te per guidare la’. Ho capito cosa dovevo fare in quel momento. Ma è stato un anno particolare, ci siamo salvati a Bergamo con un gol di Cassano, avevamo davvero paura di retrocedere”.: “Mourinho lo sento spesso”Riguardo il rapporto con Mourinho: “La prima volta che l’ho visto ero a Trigoria, stavo fumando una sigaretta con dei dipendenti.