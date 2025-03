Brividi Schumacher, l’omaggio è commovente

Leggi su Sportface.it

Viene subito naturale tracciare un parallelo tra due leggende della Formula 1 come Michaele Lewis Hamilton, soprattutto ora che il pilota britannico ha intrapreso la sua avventura con la Scuderia Ferrari.approdò a Maranello nel 1996, in un periodo in cui la squadra non conquistava il titolo piloti dal 1979. La sua dedizione e il suo talento portarono la Ferrari a un’era di dominio, culminata in cinque campionati mondiali consecutivi dal 2000 al 2004. ? Hamilton, sette volte campione del mondo, ha deciso di unirsi alla Ferrari a partire da questa stagione, dopo una lunga e fruttuosa carriera con la Mercedes. La sua scelta rappresenta una sfida affascinante sia per lui che per la scuderia italiana, con l’obiettivo dichiarato di riportare il titolo a Maranello, assente dal 2007.