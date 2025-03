Brignone senza rivali a Are | battuta Robinson nel gigante 36 vittoria in carriera! Out Goggia Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Federicaaggiunge un altro tassello alla sua incredibiledominando in lungo e in largo lo slalomdi Are, penultimo appuntamento della Coppa del mondo 2024/2025 di sci alpino. Gara strepitosa della tigre valdostana, che firma il miglior tempo in entrambe le run chiudendo in 1:52.67 e non lascia che le briciole alle avversarie: Alice, infatti, è seconda a +1.36. Altro piazzamento sul podio per la neozelandese, quindi, che mantiene la testa nella classifica di specialità con appena 20 punti di vantaggio su. Federica, oltre a centrare la 36esimain Cdm in, conferma la strepitosa striscia di vittorie in: sono cinque le vittorie in altrettante prove portate a termine.Terzo podio stagionale, il secondo nel, per la giovane Lara Colturi, che conferma tutto il suo talento con un’altra grande prova.