Brighton prendi il vincitore in ritardo mentre palazzo vede ipswich

2025-03-08 19:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:La Premier League ha visto quattro partite giocate prima delle due partite serali sabato.All’inizio del calcio d’inizio, Nottingham Forest ha fatto un enorme passo verso il calcio della Champions League battendo il Manchester City di fronte a un terreno di città imballato.Uno sciopero del secondo tempo di Callum Hudson-Odoi è stato sufficiente per raccogliere i tre punti e sollevare gli alberi difficili al terzo posto, sopra i loro avversari e con un tampone a cinque punti a Chelsea al quinto.Ad Anfield, il Liverpool si è spostato di 16 punti in alto nella parte superiore del tavolo, proveniente da dietro per battere Southampton.Will Smallbone ha capitalizzato su una confusione difensiva tra Alisson e Virgil van Dijk per dare ai santi un vantaggio di shock prima dell’intervallo.