Ilgiorno.it - Brescia: precipita per 50 metri durante un’escursione, donna muore sotto gli occhi del marito

, 8 marzo 2025 – Tragedia sui monti delno. Unadi 47 anni è mortando per 50un'escursione in montagna con il. L’incidente si è verificato verso le 16 in provincia di, nella zona del versante del monte Guglielmo che guarda il lago d'Iseo, tra il rifugio Medelet e Punta Caravina. Laè caduta in un punto in cui il sentiero è particolarmente esposto. Gli operatori del 118, giunti sul posto con l’elicottero, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della, molto probabilmente morta sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i volontari del Soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza. A questi ultimi sono affidati i rilievi per accertare dinamica e cause dell’accaduto.