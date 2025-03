Ilgiorno.it - Brescia, amministratore infedele rubava a disabili e anziani: arrestato commercialista

Leggi su Ilgiorno.it

– Era finito sotto indagine e nei suoi confronti nemmeno un mese fa era scattato un sequestro preventivo d’urgenza per oltre due milioni e duecentomila euro. Ora è in carcere con l’accusa di peculato, rifiuto di atti d’ufficio, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Protagonista, Maurizio Nostro, sessantaduennee ragioniere con studio aal quale ieri mattina all’alba la Guardia di finanza ha notificato la misura cautelare in cella. Stando alla prospettazione accusatoria il professionista nel giro di una decina di anni si sarebbe appropriato di un bel gruzzolo, appunto oltre due milioni di euro, incamerandoli dalle proprietà delle persone fragili che curava in qualità didi sostegno -- oppure sottraendoli alle curatele fallimentari o dai beni in custodia giudiziaria di cui era incaricato.