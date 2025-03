Juventusnews24.com - Brambilla: «Finire 0-1 il primo tempo è stato un delitto. Il pareggio sarebbe stato bugiardo, la sconfitta ancora di più»

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro l’Altamura di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Massimoha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Altamura di Serie C 2024/25.– «C’è rammarico, 9 volte su 10 generalmente una partita così la vinci. Siamo stati poco precisi, basta un millimetro abbiamo preso due pali oggi. A volte un po’ di buona sorte ti può aiutare, non ci sta girando bene.1-0 per l’Altamura ilè un, nel secondoabbiamo messo in campo quello che avevamo. Il, ladi più».TRE IMPEGNI CONSECUTIVI – «I ragazzi han voglia diil campionato nella maniera giusta.