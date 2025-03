Internews24.com - Braida non ha dubbi: «Marotta e Galliani, i due dirigenti migliori di sempre»

di Redazionenon ha: «, i duedi» L’intervista all’ex dirigenteIl match di questa sera tra Inter e Monza sarà anche l’opportunità per un incontro speciale tra Beppee Adriano, questa volta da avversari. Due figure di grande esperienza nel panorama calcistico, descritte cosi da Ariedosulle pagine di Tuttosport.SONO I DUEDI?– «Senzao, hanno espresso il meglio di questo mondo: competenza, stile, garbo. Poi ognuno ha i suoi modi: non siamo tutti uguali, non siamo tutti perfetti. Qualche difetto ce l’abbiamo tutti, però si parla di duedi altissimo livello. Ci vorrebbero più persone come loro, merce rara nel calcio di oggI»DA RIVALI AD AMICI- «Beh, la rivalità è statae solo sportiva: parliamo di persone che si vogliono bene e si rispettano, vanno anche spesso a cena insieme.