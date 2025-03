Ilgiorno.it - Borgo Priolo: fugge dalla casa famiglia, trovato morto nel fango

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia) – Si è conclusa tragicamente la fuga di un uomo di 80 anninella zona di Staghiglione, una frazione di. Ieri pomeriggio attorno alle 15,30 l’anziano è statoprivo di vita in un campo nei pressi della zona di ricerca. V. F., queste le iniziali dell’80enne milanese era ospite di ‘Ca’ Lorenzo’, unadi riposo di oltre 500 metri quadri è pensata per offrire ai propri ospiti anziani autosufficienti o parzialmente autonomi un’esperienza ritemprante, all’insegna del comfort e della sicurezza. Non si sa se non volesse vivere sulle colline o se non amasse l’atmosfera familiare della struttura, sembra però che in passato l’anziano avesse confessato di volersene andare. Giovedì è riuscito nel suo intento. L ’anziano che non aveva difficoltà deambulatorie, ma qualche problema di salute, sarebbe riuscito ad aprire il cancello e ad allontanarsi autonomamente.