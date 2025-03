Thesocialpost.it - Bonus per chi rinuncia alla pensione: al via le domande. Come funziona e a quanto ammonta

Ebbene sì, è stato istituito unper chi. Chi ne ha diritto? Quali sono i requisiti?si fa domanda? E a? In questo articolo daremo le risposte alledelle tante persone che ne hanno sentito parlare e ora ci stanno seriamente pensando. Si tratta di un incentivo economico per chicon quota 103 e rimane al lavoro pur avendo i requisiti: in pratica il lavoratore riceve in busta paga i contributi che normalmente vengono versati dal datore di lavoro all’Inps, pertanto lo stipendio diventa più alto. Vediamo tutti i dettagli.Leggi anche: Covid, l’esperto rivela: “L’indice Rt era sbto”. La verità sudecidevano le chiusureChi ha diritto alIlspetta a chi entro la fine dell’anno in corso matura un’anzianità contributiva di 41 anni e possiede un’età anagrafica di almeno 62 anni compiuti ha la possibilità di andare inprima rispetto alle regole “ordinarie”, sfruttando l’opzione quota 103.