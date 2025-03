Ilrestodelcarlino.it - Bongiovanni, il pioniere di Basket city

Il 4 marzo 2025 ha compiuto 99 anni Giorgiodecano delitaliano. Nato a Bologna il 4 marzo 1926 inizia prima in Virtus poi nel Gira, debutta in nazionale il 3 gennaio 1950 a Nizza, partecipa alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952, agli Europei di Parigi del 1951 e di Mosca del 1953. È il più anziano giocatore della nazionale diancora in vita. Come dirigente BSL e appassionato diporgo augurissimi affettuosi e lunga vita al carissimo Giorgio. Niccolò Rocco di Torrepadula Risponde Beppe Boni NelBologna è abituata ai primati e non a caso in tutta Italia è conosciuta come. Giorgio, natali sotto le Due torri e cittadino d'Italia, a 99 anni appena compiuti è effettivamente il giocatore della nazionale più anziano ancora in vita.