Dayitalianews.com - Bologna, dà fuoco al cane ma brucia la villetta: ustionato 43enne, è gravissimo

Un uomo residente a Zola Pedrosa in provincia di, giovedì scorso è stato morso dal suoe lui, ha tentato di daral molossoide ma, le fiamme lo hanno investito, incendiando anche il piano inferiore della.Questa vicenda incredibile l’ha raccontato Repubblica nella sua edizione bolognese.Protagonista della assurda vicenda è un uomo di 43 anni residente a Zola Pedrosa, nei pressi di. Giovedì l’uomo è stato morso dal suo, un molossoide che lo ha ferito alla testa, costringendo ila farsi medicare in ospedale. Secondo quanto riporta l’edizione bolognese di Repubblica, ricevute le cure, l’uomo è tornato a casa e ha prima ucciso il(non si sa ancora come) e poi avrebbe tentato dirlo.L’incendio e le gravi ustioni Il, però, si è diffuso nella parte bassa della casa che è stata distrutta dalle fiamme.