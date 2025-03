Sport.quotidiano.net - Bologna a pranzo al Bentegodi, Italiano: "Vogliamo cambiare passo in trasferta"

, 8 marzo 2025 -contro il suo passato, per regalarsi un bel presente con unsempre più suo. Domani a, rossoblù nella tana dell'Hellas (ore 12.30), per dare continuità alla bella vittoria contro il Cagliari e continuare la marcia verso l'Europa. Mancherà Freuler (squalificato), ma dall'infermeria rientrano Holm e Pedrola, nel primo "lunch-match" della stagione, evento inedito fin qui per il mister e i suoi ragazzi. "Con lo staff e con i ragazzi abbiamo parlato anche di questo, ma allenandosi sempre al mattino sono abituati a questo orario - dice alla vigilia-. Cambia poco, anche se è la prima volta quest'anno: dobbiamo cercare di metterci in testa in fretta che scesi dal letto si va allo stadio per disputare una partita importante". Crescere lontani dal Dall’Ara Importante sì, soprattutto in, dove nelle ultime settimane ilha faticato molto di più rispetto alle gare giocate al Dall'Ara.