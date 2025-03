Bollate investe corriere scappa poi torna

Leggi su Ilnotiziario.net

.. poi. Venerdì scorso intorno alle 13.15 in via Praga a Cassina Nuova si è verificato un incidente stradale dalla dinamica abbastanza insolita. Pare dalle prime ricostruzioni che un 40enne cassinanovese a bordo di un Suv, uscendo da un passo carrabile, con manovra di svolta a destra sulla via Praga abbia .