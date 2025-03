Ilfattoquotidiano.it - Bob Marley, Kylie Minogue e Grace Jones nella playlist musicale di Re Carlo III: “Ecco le canzoni che hanno formato la colonna sonora della mia vita”

Un caso unicostoria del Regno. E così l’innovatore ReIII ha voluto segnare un altro passo importante verso il mondo moderno registrando a Buckingham Palace nel suo ufficio, The King’s Music Room. Unache racchiude tutto il Commonwealth, compresi artisti e artiste che vanno dai crooner degli Anni 30 alle star dell’Afrobeats, oltre a stelledisco music e icone del reggae.trasmissione, registrata in occasione del Commonwealth Day di quest’anno, ReIII condivide anche aneddoti sui suoi incontri con alcuni degli artisti presenti.“Nel corsomia, la musica ha significato molto per me. So che è così anche per molte altre persone. – ha detto – Ha la straordinaria capacità di far riaffiorare ricordi felici dai recessi più profondinostra memoria, di confortarci nei momenti di tristezza e di portarci in luoghi lontani.