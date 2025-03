Oasport.it - Bob: Francesco Friedrich al comando dopo due run dei Mondiali. Patrick Baumgartner 14mo

Germania che dominale prime due run deidi bob a 2 maschile in quel di Lake Placid. Erano i favoriti i tedeschi ed hanno piazzato tre equipaggi ai primi tre posti della classifica momentanea.A guidare, ovviamente, c’è: l’uomo più atteso è alcon il miglior parziale in entrambe le run ed il tempo di 1:49.75, a caccia dell’ennesimo oro iridato.Alle sue spalle ecco i connazionali: Johannes Lochner è momentaneamente secondo a 14 centesimi, dunque in piena lotta per l’oro, mentre Adam Ammour è terzo a 33 centesimi. A caccia delle medaglie anche lo statunitense Frank Del Duca, quarto a mezzo secondo, mentre quinto è lo svizzero Michael Vogt, ad oltre un secondo.In casa Italia prova distante dallo standard stagionale perche è quattordicesimo ad oltre due secondi.