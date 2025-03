Ilgiorno.it - Boato nella notte a Merlino, ladri fanno esplodere sportello Postamat: bottino da 25.000 euro

(Lodi), 8 marzo 2025 –, nel Lodigiano esplode l’ennesimo. Sono in via di quantificazione i danni e gli ammanchi provocati dal raid notturno della banda dell’acetilene. L’allarme di Poste italiane, colpita dal reato, è scattato a, all’incrocio tra via Roma (tratto comunale della strada provinciale 191) e via San Francesco, all’una e venti dell’8 marzo 2025. Uno spaventoso risveglio per chi vive nel circondario ed è stato svegliato di soprassalto dal forte rumore provocato dalla violenta deflagrazione. Losi trovava in una apposita “casetta” allestita in centro paese per garantire il servizio, nonostante in quel punto manchi la Posta. A causa dell’esplosione, l’intero impianto e il locale sono andati distrutti, con conseguenze pesantissime.