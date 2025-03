Chiccheinformatiche.com - Blurb: cos’è, a cosa serve e come viene utilizzato nell’editoria

Nell’era della digitalizzazione e della stampa su richiesta,si è affermatauna delle piattaforme più apprezzate per la creazione e l’acquisto di libri personalizzati. Che si tratti di un libro fotografico, un romanzo, un saggio o un portfolio professionale,offre strumenti intuitivi per la progettazione e la stampa di volumi di alta qualità. Maesattamente l’acquistofunziona?è un servizio online che consente agli utenti di creare, stampare e distribuire libri in formato cartaceo o digitale. La piattaforma è particolarmente popolare tra fotografi, scrittori, designer e professionisti creativi che desiderano pubblicare le proprie opere senza passare attraverso un editore tradizionale.Funziona l’Acquisto supermette di acquistare sia i libri creati dagli utenti che quelli disponibili nella libreria pubblica della piattaforma.