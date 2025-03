Inter-news.it - Birindelli: «Nesta ha chiesto leggerezza con l’Inter! Per me una gioia»

è intervenuto da San Siro dove tra pochissimo, alle ore 20.45, andrà in scena Inter-Monza, partita valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN prima dell’ingresso in campo– Samueleparla così prima di Inter-Monza: «Purtroppo è dall’inizio dell’anno che giochiamo a volte bene e altre meno bene, rimaniamo magari dentro la partita. Non voglio dire siano errori individuali, è un problema di squadra. Magari è la negatività che ci portiamo dietro, dobbiamo essere sempre positivi per dare una svolta a questo campionato. Io parlo personalmente, il mister ha detto di trovaree arrivare leggeri a questa partita. Io quando entro in questi stadi mi emoziono e la miaè sapere di avere la fortuna di giocare in uno stadio così.