Internews24.com - Birindelli a Sky: «L’Inter ci lascerà poche occasioni, dovremo essere bravi in questo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl difensore del Monzaha parlato a Sky Sport prima della gara di San Siro controAi microfoni di Sky Sport,, laterale dei brianzoli, ha parlato così prima del fischio d’inizio di Inter–Monza. Le dichiarazioni del calciatore verso la sfida del Meazza.LE PAROLE – «La leggerezza l’ho trovata nel pensiero di giocare qui a San Siro, è la partita più bella. Qui si respira la storia, non è comune giocare in stadi cometutte le domeniche, deveun orgoglio per tutti. Quando entri in questi stadi, rivivi il tuo percorso, è il sogno di ogni bambino.a sfruttare quelleche ci concederà, sappiamo che hanno fatto tante partite e che ne hanno altre importanti, speriamo di trovarli a tratti stanchi o distratti» le dichiarazioni dell’esterno poco prima della gara di San Siro tra Inter e Monza al Meazza.