Internews24.com - Birindelli a Dazn: «Abbiamo un problema che ci portiamo dietro da inizio anno, ecco cosa ci ha chiesto il mister stasera»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl difensore del Monza, Samuele, ha voluto dire la sua prima dell’del match di campionato contro l’InterIntervenuto ai microfoni dinel corso del prepartita di Inter Monza, il difensore dei brianzoli Samueleha presentato così il match dia San Siro valevole per il 28° turno del campionato di Serie A.SUL MOMENTO DEL MONZA – «Un po’ dall’dell’che giochiamo bene a volte no, rimaniamo in partita, ma poi per un errore o l’altro arrivano le sconfitte. Prima era undi attenzione, adesso forse un po’ di negatività che ci. Ma dobbiamo cercare un po’ di positività per dare una svolta al campionato».COME SI AFFRONTA UNA GARA COME QUESTA CONTRO L’INTER? – «Parlo personalmente. Ilci hadi trovare una propria leggerezza.