Sport.quotidiano.net - Biglietti esauriti per il Bentegodi. Holm è rientrato, ma partirà di rincorsa

Ballottaggi in difesa: è tornato, ma con due allenamenti nelle gambe, lo svedese non sarà della partita. Spera nella convocazione, ma non è escluso che resti a lavorare per ritrovare la forma in vista della Lazio di Zaccagni e Tavares. Si giocano una maglia Calabria e De Silvestri. Anche Casale spera in una nuova chance, lui che è pure ex della sfida: potrebbe spuntarla su Lucumi, mentre pare scontato il rientro di Beukema al centro della difesa, dopo il turno di riposo con il Cagliari. A sinistra, dovrebbe tornare Miranda. A centrocampo, Ferguson prenderà il posto dello squalificato Freuler e Pobega è in vantaggio su Moro, mentre davanti Orsolini, Odgaard e Ndoye dovrebbero agire alle spalle di Castro, che viaggia verso la riconferma dopo la notizia della pre convocazione in nazionale: avrà la chance di riscattare l’autorete dell’andata che consegnò la vittoria all’Hellas, dato che Dallinga continua a non essere al meglio a causa di un problema fisico tra addome e adduttore.